Фанаты "керченского стрелка" получили семь лет тюремного заключения

Последователей Владислава Рослякова, открывшего огонь в Керченском политехническом колледже в 2018 году, приговорили к семи годам лишения свободы за подготовку к повторению подобной трагедии.

Как рассказали представители управления ФСБ России по Крыму и Севастополю, 18-летний житель Керчи и его 17-летний друг планировали террористические атаки на учебные заведения. Также правоохранители заявили об экстремистской идеологии, которой придерживались молодые люди. Они вдохновлялись преступлением Рослякова, пояснили в пресс-службе для ТАСС.

По информации следствия, школьники ради осуществления своего замысла анализировали схемы образовательных учреждений, а также читали инструкции для создания бомб. Во время обыска в доме подростков правоохранители обнаружили:

пистолет;

части взрывчатки;

снайперскую винтовку.

Три года назад "керченский стрелок" взорвал бомбу и начал стрелять в стенах колледжа. В ходе трагедии скончались 21 человек, свыше 50 пострадали. Отец Рослякова объяснил его поступок влиянием Интернета и замкнутостью, а также присутствием дьявола.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.