EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Наблюдается увеличение спроса среди россиян на вакцинные туры на 50%
В правительстве РФ планируют сохранить QR-коды и после пандемии
Семён Слепаков поблагодарил посольство США за помощь
Порошенко призвал ввести "адские санкции" против Лукашенко из-за мигрантов
Премьер-министр Польши: ситуация на границе с Белоруссией угрожает ЕС
Набравшей вес Бузовой порекомендовали ужин отдать врагу
Захарова назвала условие для проведения встречи "нормандской четвёрки"
Власти китайского Хэйхэ пообещали награду за поиск источника вспышки COVID-19
Анфиса Чехова рассказала, сколько весит на самом деле

В Казани предъявили обвинение убийце пенсионерок Радику Тагирову

Происшествия

В Казани предъявили обвинение серийному маньяку-геронтофилу. Это 38-летний житель Татарстана Радик Тагиров. Как сообщает MK. RU, он убил больше 30-ти женщин из разных городов Поволжья, Урала и Центрального федерального округа.

В Казани предъявили обвинение убийце пенсионерок Радику Тагирову

Мужчина искал своих жертв в возрасте от 75 до 90 лет, которые одиноко жили в старых домах, хрущёвках. Узнав о таких женщинах, он представлялся сотрудником ЖЭКа, входил в доверие, заходил в квартиру, насиловал женщину и затем душил.

Преступления он совершил в Уфе, Казани, Перми, Йошкар-Оле, Самаре, Саратове, Нижнем Новгороде, Челябинске, Иванове, Кирове, Ижевске и в Москве.

С 24 по 28 сентября 2012 года Тагиров был в Башкирии. За это время он задушил поясом от халата троих пенсионерок. В других городах преступник использовал фартуки, веники, провода от утюга.

Тагирова не могли поймать 9 лет. За информацию о нём даже объявили награду в 3 миллиона рублей.

Задержали его в конце 2020 года. Напасть на след Тагирова помогла генетическая экспертиза. Мужчина признался в убийстве 25 старушек.

На допросе мужчина заявлял, что совершал преступления чтобы ограбить бабушек. С этим не согласны следователи и психологи: они считают, что ему доставлял удовольствие сам факт убийства.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Сексуальный маньяк рождается в голове?
Автор: Олеся Киреева
Последние материалы
Наблюдается увеличение спроса среди россиян на вакцинные туры на 50%
В Казани предъявили обвинение убийце пенсионерок Радику Тагирову
В правительстве РФ планируют сохранить QR-коды и после пандемии
Семён Слепаков поблагодарил посольство США за помощь
Боец СОБРа погиб при задержании телефонных мошенников в Петербурге
Порошенко призвал ввести "адские санкции" против Лукашенко из-за мигрантов
Названы проблемы вакцинации всех детей от коронавируса в РФ
Премьер-министр Польши: ситуация на границе с Белоруссией угрожает ЕС
Набравшей вес Бузовой порекомендовали ужин отдать врагу
Захарова назвала условие для проведения встречи "нормандской четвёрки"
Популярное
Мир. Новости мира
Аналитик счёл "почти неизбежным" военное столкновение Белоруссии и Польши

Перспектива прямого военного столкновения Белоруссии и Польши никогда ещё не была так очевидна, как сейчас, считает политолог Александр Носович.

Аналитик счёл "почти неизбежным" военное столкновение Белоруссии и Польши
Сестра Ротару объяснила, почему певица бросила свою виллу в Крыму
Шоу-бизнес
Сестра Ротару объяснила, почему певица бросила свою виллу в Крыму
Здоровье
В профсоюзе сотрудников "скорой" рассказали об опасном побочном эффекте вакцины
Здоровье
Сколько при COVID-19 может держаться высокая температура, рассказал терапевт
Любовь Степушова НАТО не поможет Польше в конфликте с Белоруссией Любовь Степушова Ирина Шлионская Мозг подключат к компьютеру напрямую Ирина Шлионская Дмитрий Соколов Потушить солнце: стартовал новый проект Билла Гейтса? Дмитрий Соколов
Здоровье
Малышева объяснила, какую российскую вакцину из трёх лучше выбрать
Мир. Новости мира
"Лучше замерзать, чем договариваться с Россией" — Кулеба
Мария Шукшина обратилась к россиянам со странным завлением
Шоу-бизнес
Мария Шукшина обратилась к россиянам со странным завлением
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников