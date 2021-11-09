В Казани предъявили обвинение убийце пенсионерок Радику Тагирову

В Казани предъявили обвинение серийному маньяку-геронтофилу. Это 38-летний житель Татарстана Радик Тагиров. Как сообщает MK. RU, он убил больше 30-ти женщин из разных городов Поволжья, Урала и Центрального федерального округа.

Мужчина искал своих жертв в возрасте от 75 до 90 лет, которые одиноко жили в старых домах, хрущёвках. Узнав о таких женщинах, он представлялся сотрудником ЖЭКа, входил в доверие, заходил в квартиру, насиловал женщину и затем душил.

Преступления он совершил в Уфе, Казани, Перми, Йошкар-Оле, Самаре, Саратове, Нижнем Новгороде, Челябинске, Иванове, Кирове, Ижевске и в Москве.

С 24 по 28 сентября 2012 года Тагиров был в Башкирии. За это время он задушил поясом от халата троих пенсионерок. В других городах преступник использовал фартуки, веники, провода от утюга.

Тагирова не могли поймать 9 лет. За информацию о нём даже объявили награду в 3 миллиона рублей.

Задержали его в конце 2020 года. Напасть на след Тагирова помогла генетическая экспертиза. Мужчина признался в убийстве 25 старушек.

На допросе мужчина заявлял, что совершал преступления чтобы ограбить бабушек. С этим не согласны следователи и психологи: они считают, что ему доставлял удовольствие сам факт убийства.

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