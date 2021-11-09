У берегов Находки сел на мель панамский контейнеровоз и разломился на две части

В районе мыса Козино в Японском море у берегов Находки спасают экипаж севшего на мель панамского контейнеровоза Rise Shine. Он при аварии разломился на две части. Командир корабля сообщил спасателям, что есть угроза жизни членам экипажа.

Как сообщают Известия, уже прилетел вертолёт МЧС. На видео видно, как спасатели подняли на борт одного человека.

Из Владивостока на спасение отправился корабль "Лазурит".

Дальневосточная транспортная прокуратура информирует, что среди 14 членов экипажа граждан России нет.

"По данному факту Дальневосточная транспортная прокуратура организовала проверку исполнения требований законодательства о безопасности мореплавания, в ходе которой в том числе будет дана оценка своевременности и полноте принятых мер по предупреждению и ликвидации розлива нефтепродуктов", — сообщает пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.