Блогерам, устроившим "угон" такси в Москве, грозит по 3,5 года колонии

Трём блогерам из Ближнего Зарубежья, которые подшутили над таксистом в Москве, грозит по 3,5 года заключения в колонии. Такой срок для них запросил прокурор.

Как сообщает Telegram-канал столичной прокуратуры, в марте 2021 года три парня вызвали такси бизнес-класса на Пресненскую набережную. На заказ приехала машина BMW. Пока водитель загружал их вещи в багажник, один из блогеров сел за руль, второй – на пассажирское сиденье. Они уехали в то время, как третий парень снимал всё на видео.

Обвиняемые через какое-то время вернулись и сказали, что это была шутка.

Против них в итоге возбудили уголовное дело по статье об угоне, совершённом группой лиц. Оно направлено в Пресненский районный суд.

Блогерам грозит до 7 лет лишения свободы.

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