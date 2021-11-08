Суд вынес приговор священнику и его помощнику-звонарю по делу о растлении 53 мальчиков. Их отправили в колонию строгого режима на 18 и 12 лет соответственно.
Иеромонаху Спиридону также запретили в течение восьми лет заниматься педагогической деятельностью, звонарю — в течение семи лет.
"У священника — 51 эпизод растления, а у звонаря — пять преступлений, два из которых совершены совместно с ним", — сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в региональной прокуратуре.
При этом подсудимые лишь частично признались в содеянном.
Иеромонах Спиридон (Юрий Абрамов) был задержан в конце 2019 года, когда местная жительница обратилась к следователям с подозрениями насчёт него. Впоследствии подтвердилась причастность священника и звонаря Сергея Мооса к растлению несовершеннолетних.
Установлено, что Спиридон совершал насильственные действия над детьми, а также систематически употреблял с ними наркотики и спиртные напитки. Его отстранили от церковной службы.
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