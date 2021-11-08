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Обиженные заробитчане в Польше "отыгрались" на памятнике маршалу Пилсудскому

Происшествия

В польском городе Краков жертвой вандалов стал памятник Юзефу Пилсудскому.

Обиженные заробитчане в Польше "отыгрались" на памятнике маршалу Пилсудскому

Монумент основателю армии Польши разукрасили в цвета жёлто-голубой цвет украинского флага, дополнив "композицию" надписью на украинском: "Польша не для панов". "Художники" оставили подпись - изображение перевернутой руны "вольфсангель", которую использует подразделение украинских нацистов "Азов*".

Глава "Союза анархистов Украины" Вячеслав Азаров уверен: это дело рук заробитчан из Незалежной, которым что-то не нравится в условиях работы, предлагаемой нанимателями в Польше.

"Заробитчане часто жалуются, что польские паны нещадно их эксплуатируют и обсчитывают. Поляки же справедливо указывают, что зачастую приезжие ведут себя неадекватно — воруют, грабят, устраивают пьяные побоища, — написал Азаров у себя в Facebook. — Но встает естественный вопрос, почему эти люди не боролись за социальную справедливость у себя на родине? Возвращайтесь, на Украине обнаглевших панов еще больше".

К слову, в странах Европы отношение к заробитчанам из Незалежной впоследнее время стало меняться. Причём не в лучшую сторону.

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Автор: Ольга Лебедева
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