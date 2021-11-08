В Новосибирске скончался ещё один человек, который упал в яму с кипятком в лицее. Об этом сообщает Сибкрай.ru.
"Умер второй пострадавший. В реанимации остается ещё один человек, которому врачи оказывают всестороннюю помощь", — сообщила пресс-секретарь Новосибирской клинической областной больницы Виктория Перязева.
Таким образом, число погибших достигло двоих человек. Ещё один пострадавший находится в реанимации.
Как писала Pravda.Ru, ЧП случилось в городском лицее №12, Первого ноября сотрудники теплового подразделения Сибирской генерирующей компании (СГК) и слесарь лицея проводили ремонтные работы, когда пол в подвале обвалился.
Рабочих в тяжёлом состоянии доставили в больницу. Там их подключили к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.
На следующий день один мужчина скончался.
Ведётся следствие. Возбуждено уголовное дело о халатности.
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