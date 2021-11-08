Ещё один пострадавший при падении в яму с кипятком в Новосибирске скончался

В Новосибирске скончался ещё один человек, который упал в яму с кипятком в лицее. Об этом сообщает Сибкрай.ru.

Фото: aif-s3.aif.ru В Новосибирске скончался второй рабочий, упавший в яму с кипятком.

"Умер второй пострадавший. В реанимации остается ещё один человек, которому врачи оказывают всестороннюю помощь", — сообщила пресс-секретарь Новосибирской клинической областной больницы Виктория Перязева.

Таким образом, число погибших достигло двоих человек. Ещё один пострадавший находится в реанимации.

Как писала Pravda.Ru, ЧП случилось в городском лицее №12, Первого ноября сотрудники теплового подразделения Сибирской генерирующей компании (СГК) и слесарь лицея проводили ремонтные работы, когда пол в подвале обвалился.

Рабочих в тяжёлом состоянии доставили в больницу. Там их подключили к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

На следующий день один мужчина скончался.

Ведётся следствие. Возбуждено уголовное дело о халатности.

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