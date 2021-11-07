Напавших на мужчину с ребёнком в Новой Москве обвинили в покушении на убийство

Четверым участникам нападения на мужчину с ребёнком в Новой Москве предъявлено обвинение в покушении на убийство.

"Четырем задержанным в возрасте от 17 до 19 лет предъявлено обвинение в покушении на убийство, совершенном группой лиц по предварительному сговору в отношении двух или более лиц, в том числе малолетнего", — сообщает ТАСС, ссылаясь на представителя ГСУ СК по Москве Юлию Иванову.

Отмечается, что Следственный комитет ходатайствует об заключении подозреваемых под стражу.

Ранее полиция задержала четвёртого участника нападения на мужчину с ребёнком в Новой Москве.

До этого в московском следственном управлении СКР заявили, что при нападении в Новой Москве была создана угроза жизни и здоровью ребёнка. Четверо неизвестных напали на двоих мужчин, один из которых был с ребёнком, в Новых Ватутинках вечером 4 ноября. Отца мальчика избили.

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