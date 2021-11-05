Конфликт в Новой Москве переквалифицировали на "покушение на убийство"

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать инцидент с нападением на мужчину с ребенком в новой Москве на более тяжкую статью — "покушение на убийство". Об этом сообщается на сайте СК.

Ранее потерпевший рассказал СМИ, что у нападавших был нож. На основе этой информации Бастрыкин поручил ужесточить статью в отношении лиц, совершивших нападение на мужчину с ребёнком в Новой Москве, на "покушение на убийство" (ст. 317 УК РФ). Также глава СК дал поручение оказать психологическую помощь ребенку, который стал свидетелем конфликта, а задержанных — отправить под стражу.

Ранее правоохранители задержали трёх мужчин 2000, 2002 и 2003 года рождения, причастных к нападению. Все они — граждане России. Ведутся поиски ещё одного подозреваемого.

Инцидент произошёл 4 ноября в московским микрорайоне Новые Ватутинки. Четверо злоумышленников избили мужчину, который гулял с сыном. Полицейские возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство".

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