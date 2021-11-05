В Мордовии загорелось здание в исправительной колонии

В Зубово-Полянском районе Мордовии в исправительной колонии загорелась кровля здания.

"В населенном пункте Сосновка в промзоне исправительной колонии №1 горит кровля пилорамы на площади 3000 квадратных метров", — сообщает РИА Новости, ссылась на представителя экстренных служб.

Отмечается, что обстоятельства пожара и число пострадавших пока уточняются.

Ранее сообщалось, что в Рязанской области 22 октября ликвидировали пожар на заводе синтетических волокон "Эластик". В результате трагедии погибли 17 человек. Правоохранители завели уголовное дело по статье "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".





Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.