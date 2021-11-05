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В Екатеринбурге кассир ударила в лицо женщину из-за отсутствия QR-кода

Происшествия

Жительница Свердловской области хотела купить в магазине хлеб, но продавщице не понравилось отсутствие QR-кода. Она решила продемонстрировать свою позицию силой.

В Екатеринбурге кассир ударила в лицо женщину из-за отсутствия QR-кода

Как сообщила дочь пострадавшей Ирины Платоновой, её кулаком ударила кассир, поскольку не было "ку-ку кода". Сын узнал об этом и обратился к охраннику магазина, где произошёл инцидент. Оказалось, что для сотрудников слово начальства важнее закона, возмутилась дочь потерпевшей. Она заявила о мирных попытках обсудить ситуацию с руководством, но они не пошли на контакт.

"Своим отношением они (начальники магазина — Прим. ред.) подтолкнули нас написать в полицию, что мы и сделали", — сказала собеседница URA.RU.

В управлении МВД по Екатеринбургу отметили, что нашли участников происшествия в магазине, запустили проверку инцидента. Компания "Мегмарт" отказалась комментировать произошедшее.

Ранее российские власти из-за напряжённой эпидемиологической обстановки объявили режим нерабочих дней, при которых сохраняется зарплата. Также во многих регионах действует система QR-кодов.

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Зачем в России вводят Локдаун на самом деле? Вакцинация, QR коды, коронавирус и закрытые рестораны.
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Редактор: Людмила Черткова
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