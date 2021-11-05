Блогер из Новосибирска, похудевшая на 60 кг за год, умерла после операции

Персональный фитнес-тренер и блогер Яна Фиалковская из Новосибирска, похудевшая на 60 килограммов, умерла после пластической операции.

Как сообщает NGS, ещё год назад девушка весила 130 килограмм. После сильного похудения она решила сделать операцию в красноярской клинике. Блогер поставила грудной имплант, а затем её самочувствие резко ухудшилось. В своём Instagram-аккаунте она неоднократно жаловалась на проблемы со здоровьем.

Также фитнес-тренер не была в восторге от клиники, где проходила лечение. Она отмечала, что в палате отсутствует туалет и телевизор. Как заметили подписчики, в последнее время Яна находилась в подавленном состоянии.

После операции у девушки начались тромбоэмболические осложнения. Через некоторое время она скончалась.

На Instagram-аккаунт блогера было подписано более 60 тысяч человек. На своей странице она рассказывала о здоровом образе жизни и методах борьбы с лишним весом.

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