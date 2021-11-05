В Канаде лось разбил окно и вошёл в школьный класс во время урока

Урок в одной из канадских школ, расположенной на окраине Саскатуна, прервал испуганный лось. Он разбил большое окно на первом этаже здания и пробрался в школьный класс во время урока.

Лось в канадской школе

Как сообщает телеканал CTV, в помещении было 15 детей и двое учителей. Взрослые стали оперативно выводить школьников из класса. Причём это пришлось делать через разбитое окно, так как лось быстро направился к дверям. По предварительной информации, пострадавших нет.

После инцидента всю школу перевели в режим локдауна. На место происшествия прибыли сотрудники природоохранной службы, которые дали животному снотворное и вынесли на улицу. Затем лося отвезли в лес, расположенный за пределами города.

Эксперты отмечают, что зверь вёл себя весьма странно. По их мнению, его могли напугать собаки или другие домашние питомцы.

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