Пропавшего три недели назад туриста в Приморье нашли мёртвым

Без вести пропавший три недели назад в приморской тайге турист-одиночка Сергей Орлов найден волонтёрами мёртвым. Мужчину начали искать спустя неделю после того, как он перестал выходить на связь. Поисковики предполагали, что мужчину мог задрать медведь.

Волонтёры сообщили, что Орлов отправился по маршруту Беневские водопады — Лысая гора — Алексеевские водопады — Ольховая гора — Поперечная гора — Лазо. Но некоторое время спустя перестал отвечать на попытки семьи с ним связаться. Поиски начались 21 октября.

"Мы нашли его мёртвым, к сожалению. Следов борьбы с медведем нет предположительно, но точно скажут только криминалисты. Умер он от полученных травм и увечий — скорее всего, от падения и от переохлаждения, потому что, несмотря на травмы, не нашёл в себе силы залезть в спальник", — написала одна из участников поисковой группы Люсине Игнатова.

Несмотря на то, что криминальный характер в смерти туриста-одиночки не прослеживается, краевой СК начал проверку по факту гибели Орлова.

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