Девушка рассказала об избиении борцом ММА: "У меня лицо всё было разбито"

Бывшая девушка бойца ММА Артура Кулинского по прозвищу Акаб рассказала подробности происшествий, в ходе которых он сломал ей руку и оставил синяки с кровоподтёками.

Как рассказала девушка, Кулинский бил её два раза. В прошлом ломал руку и извинялся, из-за чего жертва снова связалась с ним. Он ревновал её и хотел вернуть. Девушка уехала к товарищам, а когда вернулась домой, обнаружила рядом с подъездом пьяного мужчину. Боец ММА начал нападать на неё, поэтому она пыталась убежать, но ничего не получилось. Тогда жертва попыталась найти поддержку в магазине рядом. Продавцы просто выставили молодых людей, заявила избитая.

"У меня волосы все были подраны, лицо всё было разбито. Он (Кулинский. — Прим. ред.) меня из этого магазина вытащил, потому что мне физически с ним бороться нет смысла. Пока он тащил меня обратно до дома, появилась полиция, и мне вызвали скорую", — объяснила девушка в разговоре с РЕН ТВ.

Ранее 27 октября Кулинский избил свою девушку. Она заявила о желании разбираться в происшествии через суд, а не прощать когда-то любимого человека.

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