Из России могут экстрадировать администратора белорусского Telegram-канала

В Санкт-Петербурге арестовали до 10 декабря управляющую Telegram-каналом "Витбенск 97%" Яну Пичук, которую разыскивают в Белоруссии из-за двух предположительных уголовных преступлений.

Российские правоохранители решили арестовать Пичук, поскольку соответствующий запрос направили белорусские следователи. Обвиняемую подозревают в провоцировании социальной вражды, а также создании экстремистского сообщества, члены которого хотят реабилитировать нацизм. Предполагаемую преступницу могут экстрадировать в Белоруссию.

"Для приобретения гражданства РФ в компетентные органы РФ не обращалась", — заявили в пресс-службе судов для РИА Новости.

По данным белорусских правоохранителей, Пичук после выборов президента страны в 2020 году специально очерняла силовиков и представителей власти, а также публиковала экстремистскую информацию. В мае руководительницу Telegram-канала объявили в розыск.

Ранее власти Белоруссии просили Литву экстрадировать лидера оппозиции Светлану Тиханоскую, однако Рига отказалась пойти на уступки. Вместе с этим Интерпол заявил, что розыск политика "невозможен".

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