На Камчатке произошло мощное извержение вулкана Карымский

В среду, 3 ноября, на Камчатке произошло сильное извержение вулкана Карымский. Исполин выбросил пепел на высоту до 10 км.

Дмитрий Мельников, сотрудник Института вулканологии и сейсмологии (ИВиС) Дальневосточного отделения, написал о случившемся в своём аккаунте в Instagram. Он сообщил, что сильнейшее извержение, произошедшее накануне, способствовало образованию облака пепла, которое поднялось на высоту до 10 км над уровнем моря.

Учёный заметил, что кроме пепла в атмосферу выброшено большое количество вулканического газа (диоксид серы). В публикации Мельников также разместил данные со спутника, которые позволили проследить за динамикой движения пеплового шлейфа.

Ранее Pravda.Ru писала, что извергающиеся на Камчатке вулканы Карымский и Кизимен несут угрозу для авиации. Частицы пепла могут попасть в механизмы самолётов, пролетающих в районе этих исполинов, и спровоцировать катастрофу.

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