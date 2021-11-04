Бывшей участнице "Пацанок" грозит тюрьма за поцелуй с девушкой у мемориала ВОВ

Правоохранители заинтересовались роликом, который сняли и выложили в Сеть три года назад. На видео две блондинки целуются на фоне Могилы Неизвестного Солдата.

Предварительно, провокационную сцену возле мемориала Великой Отечественной войне в Александровском саду разыграла экс-участница программы "Пацанки" Анна Михеева, больше известная как Хофманнита, а также Алёна Ефремова, которую в прямом эфире избил стример Mellstroy.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Хофманниту и Ефремову могут обвинить по статье "Осквернение символов воинской славы России". Если девушек признают виновными, они получат до пяти лет тюремного заключения. До этого инцидента такое правонарушение не рассматривали в контексте поцелуя.

Представитель Хофманниты в разговоре с Baza сказал, что Михеева и Ефремова знают о проверке правоохранителей, в скором времени прокомментируют ситуацию.

Ранее пранкер Руслан Бобиев и его подруга Анастасия Чистова получили 10 месяцев колонии за фотографии на фоне храма Василия Блаженного. На снимках девушка в полицейской форме стояла перед парнем в пошлой позе. Таким образом молодые люди оскорбили чувства верующих.

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