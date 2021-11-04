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Тела погибших при падении Ан-12 опознают в течение трёх дней

Происшествия

Генетическую экспертизу проведут в течение трёх дней для опознания тел погибших при падении Ан-12 под Иркутском. Пока специалисты подтвердили, что на борту самолёта были гендиректор и первый замгендиректора авиационной транспортной компании "Заполярье".

Тела погибших при падении Ан-12 опознают в течение трёх дней

По сообщению Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, спасатели нашли на месте катастрофы второй чёрный ящик. Пока специалисты занимаются расшифровкой данных.

Точный состав пассажиров и членов экипажа борта будет известен после генетической экспертизы.

"Мы определились, что в течение двух дней проведут все следственные действия, чтобы дальше уже заниматься вопросами, которые связаны с доставкой тел погибших. Кроме того, мы привлекаем специалистов по проведению генетической экспертизы, и сегодня нам подтверждают, что это возможно в течение трёх дней", — цитирует главу Иркутской области Игоря Кобзева РИА Новости.

Ранее СМИ сообщали, что число жертв погибших в авиакатастрофе достигло девяти человек. Двое из них — руководство авиатранспортной компании "Заполярье". Речевой самописец спасатели нашли почти сразу в обломках Ан-12.

Ранее Pravda.Ru публиковала комментарии специалистов в отношении трагедии Ан-12. Первопричиной катастрофы эксперты назвали обледенение руля и отказ систем.

Самолёт Ан-12 пропал с радаров в среду, 3 ноября. Он упал под Иркутском, не дотянув несколько километров до возможной посадки. При падении борт загорелся.

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Самолёт Ан-12 упал под Иркутском
Автор: Екатерина Широкова, Редактор: Ольга Алексеева
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