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На месте крушения Ан-12 под Иркутском найдены тела пяти человек

Происшествия

На месте крушения самолета Ан-12 под Иркутском найдены тела пяти погибших.

Как сообщает ТАСС, тела пяти человек, находившихся на борту, фрагментированы.

Ранее сообщалось, что причинами падения грузового самолёта Ан-12 в Иркутской области могли стать техническая неисправность, ошибка пилотирования или непогода.

По информации Сибирского авиационно-поискового спасательного центра, Ан-12 разбился при заходе на посадку на аэродром в районе села Пивовариха.

В МЧС сообщили, что самолёт, на борту которого находились восемь человек, после падения загорелся. Пожар, площадь которого составила 300 квадратных метров, сейчас тушат.

По предварительным данным, выживших на месте происшествия не обнаружено.

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Автор: Максимс Краюшкинс
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