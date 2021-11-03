Ответственность за обвал грунта в центре Москвы должны нести изыскатели, которые не уследили за грунтовыми водами. Об этом заявила руководитель национального агентства по архитектуре и градостроительству Елена Косоренкова, комментируя Pravda.Ru произошедший 2 ноября обвал на Краснопресненской набережной.
"Грунтовые воды обязательно должны учитываться. Те изыскатели, которые делали своё заключение и анализировали этот грунт, должны нести ответственность за случившееся", — сказала Косоренкова.
Она акцентировала внимание на том, что состояние грунтовых вод необходимо было отслеживать, чтобы не допустить повреждений такого масштаба. А за уже произошедший обвал ответственность придётся взять изыскателям, ещё раз подчеркнула она.
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