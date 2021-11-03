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Эксперт объяснил, кто должен ответить за обвал грунта в Москве

Происшествия

Ответственность за обвал грунта в центре Москвы должны нести изыскатели, которые не уследили за грунтовыми водами. Об этом заявила руководитель национального агентства по архитектуре и градостроительству Елена Косоренкова, комментируя Pravda.Ru произошедший 2 ноября обвал на Краснопресненской набережной.

Кто должен ответить за обвал в Москва-сити?

"Грунтовые воды обязательно должны учитываться. Те изыскатели, которые делали своё заключение и анализировали этот грунт, должны нести ответственность за случившееся", — сказала Косоренкова.

Она акцентировала внимание на том, что состояние грунтовых вод необходимо было отслеживать, чтобы не допустить повреждений такого масштаба. А за уже произошедший обвал ответственность придётся взять изыскателям, ещё раз подчеркнула она.

  • Ранее стало известно, что вблизи "Москва-Сити" рядом со строительным объектом Capital Towers произошёл обвал грунта площадью 1,2 тыс. кв. м.
  • Дорожное движение на участке от Краснопресненской набережной до 1-го Краснопресненского проезда перекрыто на время проведения восстановительных работ.

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Автор: Елена Федорова
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