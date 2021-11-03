Вблизи "Москва-Сити" произошёл обвал грунта

Обвал грунта произошёл в центре Москвы на Краснопресненской набережной, площадь повреждения составила 1,2 тыс кв. м, информация о пострадавших пока не поступала.

"Краснопресненская набережная, напротив дома номер 14 произошел провал грунта, предварительная площадь — 30 на 40 м, по пострадавшим информации нет, уточняется", — передаёт РИА Новости сообщение экстренных служб.

Обвал случился в вечернее время 2 ноября рядом со строительным объектом Capital Towers, в настоящий момент последствия происшествия устраняют специальные службы.

Дорожное движение на участке от Краснопресненской набережной до 1-го Краснопресненского проезда" перекрыто на время проведения восстановительных работ.

Ранее Pravda.Ru сообщила, что в брянском посёлке просел грунт и жилой дом провалился под землю, диаметр воронки составил 30 метров, а глубина — до 5 метров.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.