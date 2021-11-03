Накануне, 2 ноября, в Астрахани задержали члена банды Басаева Магомеда Алханова, который сбежал из-под стражи специального медучреждения 26 октября, сообщается на сайте МВД Медиа.
Ориентировку мужчины широко распространяли среди населения на улицах и в Сети. В итоге Алханова нашли в кафе, расположенном на территории Трусовского района Астраханской области.
Операцию по задержанию проводили сотрудники региональных УФСБ, УФСИН и Росгвардии.
Алханов проходил по делу об участии в вооружённых действиях в 2000 году под руководством Шамиля Басаева и Хаттаба в горной местности Чечни. В результате нападения скончались 84 военнослужащих, ещё четверо получили серьёзные ранения. В астраханской психбольнице обвиняемый должен был пройти медицинские исследования.
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