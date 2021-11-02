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Главу администрации Белогорска задержали при получение взятки

Происшествия

Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что глава администрации города Белогорск Игорь Ипатко задержан сотрудниками ФСБ при получении взятки.

Как пишет Аксёнов у себя в Facebook, Ипатко задержан с поличным.

"Благодарю коллег из ФСБ за высокий профессионализм и верность долгу", — сообщил Аксёнов.

Ранее в отношении чиновника Росрыболовства и его заместителя, которые были задержаны вчера на Варшавском шоссе в Москве по подозрению в получении взятки в 10 миллионов рублей, было заведено уголовное дело.

Напомним, что после получения взятки сотрудник московского территориального управления Федерального агентства по рыболовству попытался скрыться на автомобиле, однако его удалось задержать.

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Автор: Максимс Краюшкинс
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