В Южном Судане россияне погибли в крушении Ан-26

При крушении грузового самолёта Ан-26 в Южном Судане погибли пять человек, среди них двое россиян.

Как сообщает агентство АР, происшествие произошло возле столицы Судана — Джубы — при взлёте.

Самолёт принадлежал авиакомпании Optimum Aviation. Он летел из столицы Судана в город Мабан. Подробности ЧП пока неизвестны. По предварительной информации, причиной катастрофы стала техническая неисправность самолёта. Идёт расследование.

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