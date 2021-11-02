При крушении грузового самолёта Ан-26 в Южном Судане погибли пять человек, среди них двое россиян.
Как сообщает агентство АР, происшествие произошло возле столицы Судана — Джубы — при взлёте.
Самолёт принадлежал авиакомпании Optimum Aviation. Он летел из столицы Судана в город Мабан. Подробности ЧП пока неизвестны. По предварительной информации, причиной катастрофы стала техническая неисправность самолёта. Идёт расследование.
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