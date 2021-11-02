Экс-замглавы Минстроя Рейльяна арестовали по делу о мошенничестве

Бывшего замминистра строительства РФ Юрия Рейльяна арестовали в Иркутской области.

О заключении под стражу экс-замглавы Минстроя и бывшего владельца ООО "Спецтрансстрой" Рейльяна РИА Новости сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

"Арестован, находится в СИЗО-1 Иркутск… Дело находится в производстве отдела по расследованию особо важных дел Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России", — рассказали в ведомстве.

По словам представителя прокуратуры, Рейльяну предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.

Согласно сведениям источника РБК, экс-замминистра задержали на прошлой неделе. В связанных с Рейльяном подрядных организациях прошли следственные действия.

Ранее компаниям Рейльяна доставались подряды по строительству БАМа и Транссиба. В частности, в 2016-2019 годах Российскими железными дорогами были заключены контракты со "Спецтрансстроем" и его "дочкой" "Трансюжстроем" на общую сумму свыше 100 млрд рублей.

В 2021 году срывом сроков расширения БАМа и Транссиба, проводившегося при участии структур Рейльяна, заинтересовался президент РФ Владимир Путин.

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