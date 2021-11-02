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В Союзе староверов раскритиковали преследование девушек за голые снимки у храмов

Происшествия

Председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов заявил, что фотографии в трусах рядом с храмами не способны оскорблять чувства верующих людей.

В Союзе староверов раскритиковали преследование девушек за голые снимки у храмов

Как объяснил Севастьянов, общественное осуждение и уголовные дела на блогеров преувеличены. Он подчеркнул, что обнажённость — это часть религиозной культуры. Подобная особенность характерна не только для Запада, но и для Востока, отметил представитель староверов.

"К примеру, Христос полностью изображается голым как во время крещения, так и в трусах на Кресте", — сказал Севастьянов, слова которого приводит РИА Новости.

Также он напомнил, что на иконах часто можно увидеть голую грудь кормящей Богоматери или наготу святой Марии Египетской. Совершеннолетнего человека обычно крестят полностью обнажённым, добавил представитель союза.

Ранее Следственный комитет России завёл уголовное дело против 30-летней женщины-блогера, которая снялась в фотоссесии будучи в трусах на фоне Исаакиевского собора. Предполагаемую преступницу обвинили по статье "Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих". Также правоохранители заинтересовались роликом, на котором около храма Василия Блаженного другая девушка оголила грудь.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник)
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