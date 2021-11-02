"Я бессмертный": пропавший в Чехии россиянин сообщил, что "летал на луну"

Гражданин РФ Александр Рыхтиков, который ранее пропал в Праге, вышел на связь в соцсетях. На своей странице во "ВКонтакте" парень сообщил, что не нуждается в помощи.

Ранее мать молодого человека заявила о внезапной пропаже сына в Чехии. По её словам, он является студентом Нью-Йоркского университета Праги. Перед исчезновением, как отмечает женщина, парня избили местные полицейские.

Судя по записям Рыхтикова в соцсетях, он не собирается раскрывать своё местоположение в ближайшее время.

"Пришлось опять слетать на луну без обратного билета… Я бессмертный", — пошутил парень.

В довольно грубой форме он попросил, чтобы его прекратили искать.

Сотрудники российского посольства проверяют информацию об исчезновении гражданина РФ в Чехии, однако никто из его родственников не обращался в дипломатическую миссию с соответствующим заявлением.

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