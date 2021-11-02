В Тольятти завели уголовное дело против жительницы, которая морила сына голодом

В Самарской области правоохранители возбудили уголовное дело против женщины из Тольятти, которая не кормила своего маленького ребёнка и запрещала врачам его осматривать. Об этом рассказала представитель МВД России по региону Людмила Солдатова.

По данным полицейских, врачи пожаловались в органы на невозможность попасть в квартиру и осмотреть малыша. Правоохранители исследовали местожительство и обнаружили истощённого ребёнка без одежды и среди антисанитарии. Новорожденного госпитализировали в больницу, он находится в безопасности, заявила Солдатова.

Мамой голодного малыша оказалось 32-летняя женщина без работы. Против предполагаемой преступницы возбудили уголовное дело по статье "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". Обвиняемая может получить три года тюремного заключения.

"Практика показывает, что наиболее распространённой причиной насилия в отношении детей является антисоциальное поведение родителей, отрицательная обстановка в семье, злоупотребление родителей алкоголем..." — прокомментировала случившееся руководитель ПНД МВД по Тольятти Светлана Алезова на официальном сайте ведомства.

Ранее на Урале местную жительницу заподозрили в убийстве восьмилетней дочки. Её мать заявила, что ребёнок не слушался, поэтому пришлось пойти на такие меры.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.