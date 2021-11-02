"Белые люди рождаются злыми": в США школьникам преподавали "расовую теорию"

Жительница США забрала документы своей шестилетней дочери из государственной школы в штате Вирджиния из-за преподавания "расовой теории" в образовательном учреждении.

На занятиях преподаватель объяснял детям, что белые люди "рождаются плохими и злыми", передаёт New York Post.

"Моя шестилетняя дочка с мрачным лицом подошла ко мне и спросила, не родилась ли она злой из-за того, что белая. Вот чему её учили на уроке в школе", — поделилась женщина.

Она добавила, что сейчас её дети посещают частную школу и чувствуют себя хорошо. Однако мать намерена добиться наказания для учителя по "расовой теории".

На заседании совета государственных школ округа Лоудон женщина отметила, что не будет возвращать девочку на прежнее место учёбы. Американка попросила перестать поощрять расовое неравенство. По её мнению, это формирует неправильные установки у несовершеннолетних.

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