Пенсионерки без QR-кодов с боем прорвались в магазин в Улан-Удэ

Группа пожилых женщин штурмом пробилась в торговый центр в Улан-Удэ. Видео с места баталии опубликовали очевидцы в социальных сетях.

Из рассказов наблюдавших за "штурмом" зрителей известно, что поводом для рукопашной стал отказ охраны ТЦ пропустить пенсионерок, у которых не было "вакцинных" QR-кодов. Но тем, по-видимому, настолько сильно нужно было попасть именно в этот магазин, что они набросились на секьюрити с кулаками. И победили — автор видео сообщает, что покупатели без масок и QR-кодов "провели успешный штурм".

Как сообщили в пресс-службе МВД по Республике Бурятия, полицейские проверяют "факт конфликта в ТЦ".

Судя по периодически появляющимся в СМИ сообщениям, бурятские женщины — вообще народ решительный и умеющий за себя постоять. Например:

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