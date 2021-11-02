В Москве задержаны помогавшие Навальному получать данные частных лиц

Трёх человек задержали в Москве по обвинению в поиске и последующем предоставлении Алексею Навальному личных данных частных лиц для проведения расследований.

Как сообщает ТАСС, правоохранители задержали Петра Каткова, Александра Зеленцова и Игоря Зайцева, которые искали необходимую информацию о героях расследований Навального через даркнет. Для этого они использовали поддельные документы сотрудников полиции.

"Некоторые сведения, добытые задержанными, были использованы Навальным для одного из его расследований", — прокомментировали в правоохранительных органах.

При этом мужчины не знали, что работают на блогера. Сейчас им предъявлены обвинения в подделке документов и нарушении тайны телефонных переговоров. Все они отправлены под домашний арест.

Известно, что до задержания Зеленцов работал частным детективом, у него было своё агентство в столице. Следователи проверят, использовались ли полномочия этой организации для сотрудничества с Навальным.

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