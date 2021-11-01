В Праге пропал российский студент

В Чехии пропал российский студент. Как пишут Вести.ru, к поискам уже подключились российские дипломаты.

Его мать говорит, что он не выходит на связь три дня — с 28 октября.

По её словам, Александр Рыхтиков пришёл в кафе, чтобы сделать домашнее задание (в кафе был интернет). Парень купил кофе, но работники заведения попросили его купить что-то ещё. Александр сказал, что сделает это позже.

По неофициальным данным, полиция, прибывшая на место, узнав, что молодой человек из России, избила его. Студент после этого пожаловался местному защитнику прав человека. После этого он не выходит на связь.

Как рассказали в посольстве РФ, у них не было обращений по поводу исчезновения мужчины. Но дипломаты, узнавшие о ситуации от журналистов и от матери пропавшего парня, уже проверяют информацию.

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