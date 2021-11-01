Подросток 13-ти лет в Красноярском крае ударил два раза ножом 11-летнего мальчика. Пострадавшему оказали медицинскую помощь. Он находится в больнице.
Как рассказали в пресс-службе Следственного комитета, вечером 31 октября два подростка поссорились на детской площадке во дворе по улице Амурская.
Из-за ссоры подросток нанес 11-летнему мальчику два удара ножом.
Сейчас идёт следствие. Уголовное дело заведено по статье о покушении на убийство малолетнего.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Алексей Пушков посоветовал экс-главкому НАТО подумать над тем, как руководство альянса довело до того, что блок "утратил все контакты с Россией".