Подросток в Красноярском крае ударил ножом 11-летнего мальчика

Подросток 13-ти лет в Красноярском крае ударил два раза ножом 11-летнего мальчика. Пострадавшему оказали медицинскую помощь. Он находится в больнице.

Как рассказали в пресс-службе Следственного комитета, вечером 31 октября два подростка поссорились на детской площадке во дворе по улице Амурская.

Из-за ссоры подросток нанес 11-летнему мальчику два удара ножом.

Сейчас идёт следствие. Уголовное дело заведено по статье о покушении на убийство малолетнего.

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