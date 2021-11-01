Нижегородский лицей проверяют после слов педагога о расстреле учеников

Ученики нижегородского лицея записали на диктофон слова педагога, которая отчитала их за невыполненное домашнее задание. Женщина заявила о необходимости "расстрелять" детей у стенки.

При этом на записи слышно, как школьники просят преподавателя предоставить им второй шанс, чтобы исправить ситуацию. Однако учитель отвечает отказом.

"Вас осталось всех только к стенке поставить и расстрелять. Тогда будет и домашнее задание, и всё", — сказала сотрудница лицея.

Как сообщили в департаменте образования Нижнего Новгорода, по факту публикации аудиоматериалов началась проверка. В отношении учителя, допустившего некорректное поведение, будут приняты "исчерпывающие меры".

Собственную проверку также запустили сотрудники региональной прокуратуры. Они выясняют, соблюдается ли в учебном заведении законодательство о поведении с несовершеннолетними.

"При наличии оснований рассмотрим вопрос о применении мер прокурорского реагировании", — прокомментировали в пресс-службе ведомства.

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