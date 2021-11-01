В деревне Ленинградской области произошёл взрыв в жилом доме

В панельной пятиэтажке в деревне Фалилеево Кингисеппского района Ленинградской области утром 1 ноября взорвалась квартира. Один человек погиб. Это 69-летний житель квартиры. Взрывной волной в помещении выбило окна.

По данным ГУ МЧС России, после взрыва был пожар. В тушении были задействованы 12 человек и три единицы техники.

Как сообщает 47news, 30 жильцов многоквартирного дома после происшествия эвакуировались самостоятельно.

По предварительным данным, происшествие не связано с газом. Сейчас устанавливаются обстоятельства взрыва.

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