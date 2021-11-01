Мать незаконно забрала убитых в Туве девочек из приёмной семьи

Как заявила вице-премьер правительства Тувы Елена Хардикова, детей отдали в приёмную семью в 2014 году, где они и должны были проживать по настоящее время. Однако освободившаяся из заключения мать самовольно забрала девочек.

Как отметила Хардикова, детей изъяли у матери после очередного тюремного заключения.

"После того как срок заключения её под стражей был завершён, она делала попытки вернуть детей. В конце августа мама самовольно забрала детей из семьи", — цитирует вице-премьера ТАСС.

Как подчеркнула Хардикова, вопросы по делу об убийстве не только к подозреваемому, но и к органам опеки и попечительства, а также к полицейским, которые должны были "курировать" бывшую заключённую.

В свою очередь глава Тувы распорядился аппарату правительства и работникам социального блока помочь семье погибших девочек финансово и морально.

Ранее Pravda.Ru писала о нелестных отзывах соседей о матери убитых школьниц. Согласно информации, женщина часто не бывала дома и не следила за детьми.

Зверское убийство двоих девочек произошло в минувшее воскресенье в Кызыле. Соседи услышали "хлопок" а потом истошные детские крики. Прибывшие на место врачи скорой помощи констатировали, что 9-летняя девочка умерла от удара на месте, её 14-летняя сестра скончалась в больнице. У обеих жертв на теле обнаружили множественные ушибы и травмы.

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