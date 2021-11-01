Резня в токийском метро: парень в костюме Джокера напал на пассажиров

Мужчина, одетый в костюм Джокера, напал на пассажиров токийского метро в воскресенье.

Японец устроил резню в метро

Как сообщил телеканал NHK, "по меньшей мере 17 пассажиров были ранены, в том числе один — 60-летний мужчина — серьёзно".

На видеокадрах видно, как несколько пожарных, полицейских и медиков спасают пассажиров, многие из которых вылезали из окон поезда.

Но этого "Джокеру" показалось мало: он разлил в переполненном вагоне подземки какую-то жидкость, похожую на масло, и поджёг.

"Я думал, что это был трюк на Хэллоуин, — рассказал один свидетель, вспомнив момент, когда он увидел, как другие пассажиры в панике бежали к его вагону. — Затем я увидел человека, идущего в мою сторону, медленно размахивающего длинным ножом. На оружии была кровь".

Нападавший, 24-летний парень, был тут же задержан. Местные СМИ сообщили, что подозреваемый заявил властям, что "хотел убивать людей, чтобы его могли приговорить к смертной казни”.