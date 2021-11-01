О состоянии здоровья российских туристов в Египте рассказали в АТОР

По сообщению "Ассоциации туристов", самочувствие отравившихся граждан России не вызывают опасения врачей, тяжёлых случаев отравления нет.

"Всем туристам предложена медицинская помощь. Часть туристов находится в клинике. Другие отказались от госпитализации и услуг врачей. Ситуация находится под контролем. Тяжёлых случаев нет", — цитирует "Вестник АТОР" страховую компанию EVR.

На сайте отмечают, что прокуратура Хургады начала проверку по факту инцидента с туристами. Египетская сторона официально никак не прокомментировала ситуацию.

Ранее Pravda.Ru писала о том, что на египетском курорте жертвами массового пищевого отравления стали 29 россиян. Правоохранительные органы Египта задержали несколько сотрудников отеля, в котором произошёл инцидент, и шеф-повара ресторана.

Власти Хургады сообщали, что, кроме граждан России, на плохое самочувствие пожаловались 14 туристов из Эстонии и четверо из Чехии. Специалисты взяли для анализа образцы еды и напитков с кухни отеля и из холодильников.

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