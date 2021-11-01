Соседка убитых девочек девяти и 14 лет рассказала, что слышала сильный "хлопок", а потом крики.
Также соседка уточнила, что раньше не видела мужчину, который проживал в квартире жертв.
"Я проснулась от громкого звука, похожего на хлопок. Подумала, взрыв какой-то произошёл, но потом услышала крики. Дети мои спали ещё, я попросила супруга проверить, откуда доносятся звуки. Когда крики повторились, я быстро сообразила. Не стала уже выходить, позвонила в полицию", — рассказала женщина в беседе с "Вечерней Москвой".
Она уточнила, что перед тем, как раздался громкий "хлопок", слышались странные стуки и детские голоса.
Ранее Pravda. Ru писала о зверском преступлении в Кызыле против двух сестёр. По версии следствия, в убийстве замешан 23-летний квартирант, который проживал вместе с детьми. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности.
Несовершеннолетних обнаружили под окнами многоэтажки с разными травмами. Девятилетняя девочка умерла на месте, её сестру 14 лет доставили в больницу, но спасти подростка медикам не удалось.
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