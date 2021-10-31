Жительница городского округа Солнечногорск рассказала, что ей пришлось оплатить ремонт электрички, которая насмерть сбила ее сына два года назад, об этом сообщает телеканал "360".
Напомним, что в 2019 году скоростной поезд "Ласточка" на станции Поварово в Подмосковье сбил 14-летнего подростка, который переходил через пути. При этом он не нарушал правил движения и переходил в положенном месте.
Две недели назад страховая компания прислала письмо с досудебной претензией и потребовала мать оплатить ремонт "Ласточки". Так, компания "Росгосстрах" потребовала от женщины сумму 400 тысяч рублей, однако после резонанса в СМИ страховщики пытаются вернуть деньги матери погибшего.
"Я считаю, что такая несправедливость касается не только нашей семьи. Наверняка это не единственный прецедент. Мы просто заявили, и нас услышали. А сколько пострадавших семей, которые просто не знают, что это можно оспорить? Мать и так наказана дальше некуда, а еще должна оплатить ремонт поезда, который ее сына убил", — цитирует женщину телеканал.
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