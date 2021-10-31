Страховщики заставили мать оплатить ремонт поезда, сбившего ее сына

Жительница городского округа Солнечногорск рассказала, что ей пришлось оплатить ремонт электрички, которая насмерть сбила ее сына два года назад, об этом сообщает телеканал "360".

Напомним, что в 2019 году скоростной поезд "Ласточка" на станции Поварово в Подмосковье сбил 14-летнего подростка, который переходил через пути. При этом он не нарушал правил движения и переходил в положенном месте.

Две недели назад страховая компания прислала письмо с досудебной претензией и потребовала мать оплатить ремонт "Ласточки". Так, компания "Росгосстрах" потребовала от женщины сумму 400 тысяч рублей, однако после резонанса в СМИ страховщики пытаются вернуть деньги матери погибшего.

"Я считаю, что такая несправедливость касается не только нашей семьи. Наверняка это не единственный прецедент. Мы просто заявили, и нас услышали. А сколько пострадавших семей, которые просто не знают, что это можно оспорить? Мать и так наказана дальше некуда, а еще должна оплатить ремонт поезда, который ее сына убил", — цитирует женщину телеканал.

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