Стали известны подробности двойного убийства девочек в Туве

Сестёр девяти и 14 лет в Кызыле убил их 23-летний родственник. Мужчина выбросил девочек из окна за то, что они не хотели слушаться его и пытались уйти из квартиры, сообщают "Известия".

Мать девочек в это время находилась на работе. Мужчина, который находился в розыске за угон автомобиля, уже задержан. Проводятся следственные действия.

Мать с семью судимостями

По сведениям РЕН ТВ, мать девочек также имеет криминально прошлое. На её счету семь судимостей за различные преступления:

умышленное причинение легкого вреда здоровью;

неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних;

хранение наркотиков;

умышленное причинение тяжкого вреда здоровью;

деорганизация деятельности колонии, в которой отбывала наказание, и грабежи.

Судимости женщина имеет с 2007 по 2016 год. В последнее время она работала в кафе.

Ранее Pravda. Ru сообщила, что в Туве были обнаружены две раненные девочки, которые приходятся друг другу сёстрами. Одна из них умерла до приезда врачей, другая скончалась в больнице.

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