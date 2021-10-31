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В Туве мужчину подозревают в убийстве сестёр девяти и 14 лет

Происшествия

В Кызыле, Туве были обнаружены две раненные девочки, которые приходятся друг другу сёстрами.

В Туве мужчину подозревают в убийстве сестёр девяти и 14 лет

По данным РЕН ТВ, одна из девочек умерла до приезда врачей, другая скончалась в больнице.

СК по региону сообщает, что задержан подозреваемый в совершении преступления. Это 23-лентний местный житель, имеющий судимость.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. п. "а, в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, в отношении малолетней).

Ранее сообщалось, что в Свердловской области заключили под стражу местную жительницу, которая предположительно в ходе конфликта зарезала свою восьмилетнюю дочь. По информации правоохранителей, 26 октября вероятная убийца во время спора взяла в руки обычный нож и нанесла удары девочке. Она погибла на месте трагедии. Мать признала вину, однако до этого убеждала полицейских, что ребёнка зарезал незнакомый мужчина, который вломился в дом.

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Убийство в метро или смертельный урок?
Автор: Максимс Краюшкинс
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