В Министерстве обороны России подтвердили, что 30 октября четыре тактических истребителя F-16 ВВС Израиля нанесли удар восемью управляемыми ракетами по объектам, находящимся не далеко от Дамаска. Сообщение об этом появилось на официальной странице министерства в Facebook.
В ведомстве также отметили, что дежурными силами сирийских ПВО с применением зенитного-ракетного комплекса было уничтожено 2 ракеты. При этом в результате удара был причинён незначительный ущерб инфраструктуре, однако двое военнослужащих Сирии получили ранения.
Напомним, что ранее о случившемся передавала агентство SANA. Также отмечается, что пуск со стороны Голланских высот был произведён около 11 часов по местному времени.
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