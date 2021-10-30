В Миноброны РФ подтвердили авиаудары Израиля по Сирии

В Министерстве обороны России подтвердили, что 30 октября четыре тактических истребителя F-16 ВВС Израиля нанесли удар восемью управляемыми ракетами по объектам, находящимся не далеко от Дамаска. Сообщение об этом появилось на официальной странице министерства в Facebook.

В ведомстве также отметили, что дежурными силами сирийских ПВО с применением зенитного-ракетного комплекса было уничтожено 2 ракеты. При этом в результате удара был причинён незначительный ущерб инфраструктуре, однако двое военнослужащих Сирии получили ранения.

Напомним, что ранее о случившемся передавала агентство SANA. Также отмечается, что пуск со стороны Голланских высот был произведён около 11 часов по местному времени.





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