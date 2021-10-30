В Кемерово вынесли приговоры виновникам трагедии в "Зимней вишне"

В Кемерово озвучили приговоры по первому уголовному делу после пожара 25 марта 2018 года в ТЦ "Зимняя вишня". Виновными в смерти 60 человек, большей частью которых оказались несовершеннолетние, признали восемь фигурантов.

Главным преступником оказалась управляющая торговым центром Юлия Богданова. Она проигнорировала противопожарные нормы, за что получила 14 лет лишения свободы. Такую же статью вменяли генеральному директору и собственнице "Зимней вишни" Надежде Суддёнок, техническом директору Георгию Соболеву. Женщина получила 13,5 лет тюремного заключения, мужчина — 13 лет.

Руководителей компании, сотрудники которой отвечали за систему пожарной безопасности, Игоря Полозиненко и Александра Никитина приговорили к шести и пяти с половиной годам тюрьмы соответственно.

Охранник ТЦ Сергей Антюшин, который в момент пожара не стал вызывать спасателей и просто уехал домой, получил восемь лет лишения свободы.

"Не были проведены достаточные занятия, инструктажи", — объяснил свой поступок Антюшин, его слова приводит Телеканал "360".

Пожарный Сергей Генин повёл спасателей к погибающим людям максимально длинным путём, хоть и мужчине повторяли, что есть более быстрый способ всех спасти.

Адвокаты следующих обвиняемых выразили желание обжаловать решение суда:

Богдановой,

Суддёнок,

Бурсина,

Генина,

Антюшина.

Ещё семь человек ожидают вердикт суда по делу о пожаре в "Зимней вишне".

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