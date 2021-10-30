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В Кемерово вынесли приговоры виновникам трагедии в "Зимней вишне"

Происшествия

В Кемерово озвучили приговоры по первому уголовному делу после пожара 25 марта 2018 года в ТЦ "Зимняя вишня". Виновными в смерти 60 человек, большей частью которых оказались несовершеннолетние, признали восемь фигурантов.

В Кемерово вынесли приговоры виновникам трагедии в "Зимней вишне"

Главным преступником оказалась управляющая торговым центром Юлия Богданова. Она проигнорировала противопожарные нормы, за что получила 14 лет лишения свободы. Такую же статью вменяли генеральному директору и собственнице "Зимней вишни" Надежде Суддёнок, техническом директору Георгию Соболеву. Женщина получила 13,5 лет тюремного заключения, мужчина — 13 лет.

Руководителей компании, сотрудники которой отвечали за систему пожарной безопасности, Игоря Полозиненко и Александра Никитина приговорили к шести и пяти с половиной годам тюрьмы соответственно.

Охранник ТЦ Сергей Антюшин, который в момент пожара не стал вызывать спасателей и просто уехал домой, получил восемь лет лишения свободы.

"Не были проведены достаточные занятия, инструктажи", — объяснил свой поступок Антюшин, его слова приводит Телеканал "360".

Пожарный Сергей Генин повёл спасателей к погибающим людям максимально длинным путём, хоть и мужчине повторяли, что есть более быстрый способ всех спасти.

Адвокаты следующих обвиняемых выразили желание обжаловать решение суда:

  • Богдановой,
  • Суддёнок,
  • Бурсина,
  • Генина,
  • Антюшина.

Ещё семь человек ожидают вердикт суда по делу о пожаре в "Зимней вишне".

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Кемерово: запись камер наблюдения в "Зимней вишне"
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник)
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