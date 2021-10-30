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Полиция задержала девушку, сделавшую фото в трусах у Исаакиевского собора

Происшествия

В Петербурге сотрудники полиции задержали женщину, сделавшую фотографию в трусах на фоне Исаакиевского собора.

Полиция задержала девушку, сделавшую фото в трусах у Исаакиевского собора

Как пишет "Фонтанка", ссылаясь местное ГУ МВД, фотография, на которой девушка в футболке и трусах сидит на корточках спиной к камере, а рядом с ней стоит молодой человек, вызвала обсуждения в соцсетях.

Девушка с фотографии рассказывала у себя в Инстаграм, что получала угрозы из-за фотографии.

Ранее блогер Руслан Бобиев и его знакомая Анастасия Чистова имитировали около храма Василия Блаженного интимные действия. Девушка в полицейской форме стояла на коленях перед молодым человеком. Первого октября за провокационную фотосессию молодых людей арестовали на десять суток. Также пранкера оштрафовали на пять тысяч рублей.

Бобиев несколько раз выкладывал видео с извинениями. К его странице в Instagram с сотней тысяч подписчиков ограничили доступ.

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Автор: Максимс Краюшкинс
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