Потерпевшие по делу "Зимней вишни" считают приговор пожарным слишком мягким

Некоторые потерпевшие по делу о пожаре в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" считают, что приговор, вынесенный судом в отношении пожарного Андрея Бурсина и Сергея Генина, является слишком мягким.

Ранее фигуранты дела о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" получили сроки от пяти до 14 лет колонии. В частности, руководитель тушения пожара Андрей Бурсин приговорён к шести годам лишения свободы, а пожарный Сергей Генин получил пять лет тюрьмы.

"Часть потерпевших указывала (в суде — ред.) о необходимости возврата дел в отношении них для переквалификации на более тяжкое преступление", — рассказала РИА Новости адвокат стороны потерпевших Анна Воронкина.

Она добавила, что не все довольны решением суда, который назначал наказание с учётом того, что сотрудники МЧС уже пробыли под стражей длительное время.

Руководитель тушения пожара Бурсин и пожарный Генин обвиняются в халатности, которая привела к гибели людей.

Суд приговорил бывшего гендиректора компании-собственника ТРЦ Юлию Богданову к 14 годам колонии, гендиректора основного арендатора Надежду Судденок — к 13,5 годам, технического директора "Зимней вишни" Георгия Соболева — к 11 годам, а охранника здания Сергея Антюшина — к восьми годам.

Весной 2018 года в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" произошёл пожар, в результате которого погибли 60 человек, в том числе 37 детей. Пострадали 147 посетителей.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.