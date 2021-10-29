В Москве диггер получил пять лет за сбор и распространение секретных сведений

В Москве вынесен приговор по делу 37-летнего блогера Андрея Пыжа, получившего известность благодаря репортажам с заброшенных объектов.

По информации столичной прокуратуры, мужчина осуждён по обвинению в получении сведений, составляющих гостайну, а также их распространении и перемещении за рубеж.

Как установили правоохранители, Пыж, входивший в сообщество исследователей подземелий-диггеров, в 2018-2020 годах незаконно получил составляющие гостайну сведения о конструктивных особенностях и технических системах некоторых режимных объектов в московском регионе.

По информации источника ТАСС, речь идёт о засекреченных данных, касающихся московского метрополитена и подземных транспортных сооружений, которые Пыж, имеющий гражданство Украины, перевёз на флешках в эту страну, чтобы использовать для своего блога.

Суд признал блогера виновным в инкриминируемом ему преступлении и приговорил его к пяти годам колони общего режима. Приговор ещё не вступил в законную силу.

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