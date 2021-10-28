Обвиняемый в убийстве экс-банкира Яхонтова и его семьи покончил с собой

Предполагаемый убийца экс-заместителя управляющего московского филиала "Смоленского банка" Михаила Яхонтова и его семьи Андрей Скрипкин совершил самоубийство.

Как сообщил анонимный источник, Скрипкин покончил с собой в белорусском следственном изоляторе. Обвиняемого заочно арестовал Кунцевский суд Москвы. Также РЕН ТВ написали, что возможного преступника планировали экстрадировать в Россию.

По данным правоохранителей, 26 октября дочь Яхонтова и её парень обнаружили в элитном комплексе мёртвыми отца, его жену и ребёнка. Злоумышленник зарезал мужчину, женщину же задушил. По предварительной информации, их восьмилетнему сыну сломали шею, либо тоже задушили. Возбуждено уголовное дело.

Ранее Яхонтов шесть лет сидел в тюрьме по делу о растрате средств "Смоленского банка". Правоохранители рассматривают версию, по которой семью убили из-за финансовых причин. Дочь жертвы сообщала, что за пару дней до трагедии бывшему менеджеру звонила глава ООО "Научно-производственное предприятие СпецАвиа" Елена Карелина и требовала вернуть деньги, которые задолжал банк.

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