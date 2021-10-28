В Бурятии спасатели эвакуировали инструктора в предкоматозном состоянии

В Тункинском районе Бурятии спасатели эвакуировали инструктора в предкоматозном гипергликемическом состоянии. Мужчина 1981 г.р. сопровождал альпинистские сборы.

Как сообщает Главное управление МЧС по республике Бурятия, плохо ему стало накануне вечером.

Инструктора спасатели забрали на вертолёте МЧС и передали врачам медицины катастроф в микрорайоне Солнечном в Иркутске в стабильно тяжёлом состоянии.

Ранее Рravda.Ru рассказала, как спасатели Мурманского арктического комплексного аварийно-спасательного центра МЧС России транспортировали на вертолёте раненого туриста с полуострова Рыбачий. Была задействована машина территориального центра медицины катастроф Мурманской областной клинической больницы им. П. А. Баяндина.

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